2018-12-28T07:33:21+03:00
Недвижимость

Несколько улиц в Заводском районе остались без воды

Отключение продлится до полуночи
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 28 декабря, изменены параметры холодного водоснабжения на нескольких улицах в Заводском районе Саратова.

Отключение коснется абонентов частного сектора по улицам Сызранская, 1-4-я Силикатная от улицы Стрелковая до улицы 6-я Линия; улицы Карьерная от Прессовой до 2-го Карьерного проезда.

Вернуть нормальное водоснабжение в ООО «КВС» обещают ориентировочно до 24.00

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Саратовом с трассы слетел и перевернулся Land Cruiser
В Саратове ожидается морозная пятница
В Вольске водитель УАЗа сдавал назад и сбил 79-летнюю женщину
В Энгельском районе водитель легковушки вылетел в кювет, ранена 15-летняя девушка
Отключение воды в Волжском районе продлится до утра
В Саратове перевернулась ГАЗель
В Волжском районе четыре улицы остались без воды
В Калининске мужчина написал донос на женщину
Завтра в Саратов нельзя въезжать грузовикам весом более 5 тонн
В школе «Аврора» Саратова встретили Новый год
Из детской комнаты в Новой Липовке пропали ноутбук, наушники и мышь
В Балашове и Саратове незаконно продавали елки из Пензенской области
Жителя поселка Рейник осудят за выстрел в чужой дом
Саратовцев предупредили об очередном сильном снегопаде
Пассажирам трамвая №3 предлагают пересаживаться на остановившиеся троллейбусы
Житель Вольска украл «Daewoo Nexia» чтобы сдать на металлолом
В Саратовской области будут работать более 300 катков и хоккейных коробок
«КВС» строят коллектор в поселке Жасминный
«Ростелеком» рассказал саратовским застройщикам о возможностях умного дома
Валерий Радаев помог мальчику из Саратовской области попасть на Кремлевскую елку
Следователи выясняют обстоятельства гибели любителя спиртного на пожаре в Саратове
В Саратове росгвардейцы спасли 8-летнюю потерявшуюся девочку
В центре Саратова междугородний автобус спровоцировал тройное ДТП
Оле Барановой выделили лекарства после публикации в СМИ
Сотрудник колонии сломал челюсть оппоненту в пьяной драке
В Саратове расчистили проезд в микрорайон «Цветочный»
Мэр Саратова наградил 30 «Лидеров поколения»