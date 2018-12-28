Несколько улиц в Заводском районе остались без воды

СЕГОДНЯ 07:33 2018-12-28T07:33:21+03:00

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Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 28 декабря, изменены параметры холодного водоснабжения на нескольких улицах в Заводском районе Саратова.

Отключение коснется абонентов частного сектора по улицам Сызранская, 1-4-я Силикатная от улицы Стрелковая до улицы 6-я Линия; улицы Карьерная от Прессовой до 2-го Карьерного проезда.

Вернуть нормальное водоснабжение в ООО «КВС» обещают ориентировочно до 24.00