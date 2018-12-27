2018-12-27T22:37:13+03:00
Происшествия

В Энгельском районе водитель легковушки вылетел в кювет, ранена 15-летняя девушка

Пострадавшая госпитализирована
Тимур Гадеев
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Сегодня вечером на трассе в Саратовской области, в Энгельском районе, легковой автомобиль вылетел в кювет. Пострадала девушка.

- Около 21:00 на трассе «Энгельс-Ершов», 68-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса.

В результате происшествия пассажир автомобиля - девушка 15 лет получила телесные повреждения и была госпитализирована.

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