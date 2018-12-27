В Энгельском районе водитель легковушки вылетел в кювет, ранена 15-летняя девушка
Пострадавшая госпитализирована
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Сегодня вечером на трассе в Саратовской области, в Энгельском районе, легковой автомобиль вылетел в кювет. Пострадала девушка.
- Около 21:00 на трассе «Энгельс-Ершов», 68-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса.
В результате происшествия пассажир автомобиля - девушка 15 лет получила телесные повреждения и была госпитализирована.