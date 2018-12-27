2018-12-27T18:24:52+03:00
Недвижимость

Отключение воды в Волжском районе продлится до утра

Причиной аварии могла стать неаккуратная прокладка коммуникаций
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ООО "КВС" риентировочно до 8.00 28 декабря продлило отключение воды на нескольких улицах Волжского района Саратова.

Ранее сообщалось, что ориентировочно до полуночи изменены параметры холодного водоснабжения абонентам улиц Хвесина, Набережная Космонавтов, Валовая, Песковский переулок, Б.Затонская.

- По предварительной информации, водопровод мог быть поврежден сторонней организацией, прокладывающей собственные коммуникации в непосредственной близости от магистральных водосетей, — заявили в компании.

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