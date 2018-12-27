2018-12-27T16:20:59+03:00
Происшествия

В Саратове перевернулась ГАЗель

ДТП произошло между Вольским трактом и поселком Юбилейный
Дарья Вострикова
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Сегодня, 27 декабря, на объездной дороге между Вольским трактом и поселком Юбилейный перевернулась ГАЗель.

- По предварительным данным, водитель КамАЗа подрезал ГАЗель, которая ехала в ту же сторону. Из-за этого водитель не справился с управлением и перевернулся, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

Водитель грузовика остался на месте происшествия и вызвал дорожную инспекцию.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Водитель ГАЗели от медпомощи отказался.

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