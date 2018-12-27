В Саратове перевернулась ГАЗель
ДТП произошло между Вольским трактом и поселком Юбилейный
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Сегодня, 27 декабря, на объездной дороге между Вольским трактом и поселком Юбилейный перевернулась ГАЗель.
- По предварительным данным, водитель КамАЗа подрезал ГАЗель, которая ехала в ту же сторону. Из-за этого водитель не справился с управлением и перевернулся, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».
Водитель грузовика остался на месте происшествия и вызвал дорожную инспекцию.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Водитель ГАЗели от медпомощи отказался.