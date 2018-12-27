В Калининске мужчина написал донос на женщину
Он заявил, что она незаконно залезла к нему в квариру
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В Калининске Саратовской области прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту заведомо ложного доноса.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, утром 1 ноября житель Калининска по телефону сообщил в полицию о том, что в его квартиру кто-то залез.
Позже он написал заявление о данном случае, попросив привлечь к ответственности местную жительницу.
По факту заведомо ложного доноса было возбуждено уголовное дело.