В Калининске мужчина написал донос на женщину

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-27T15:54:01+03:00

Он заявил, что она незаконно залезла к нему в квариру

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В Калининске Саратовской области прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту заведомо ложного доноса.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, утром 1 ноября житель Калининска по телефону сообщил в полицию о том, что в его квартиру кто-то залез.

Позже он написал заявление о данном случае, попросив привлечь к ответственности местную жительницу.

По факту заведомо ложного доноса было возбуждено уголовное дело.