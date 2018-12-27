2018-12-27T15:53:34+03:00
Общество

Завтра в Саратов нельзя въезжать грузовикам весом более 5 тонн

Запрет связан с сильным снегопадом
Дарья Вострикова
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В связи с осадками с 00:00 до 24:00 28 декабря в Саратов нельзя будет въезжать грузовикам весом более 5 тонн.

- Ограничения не распространяется на международные перевозки грузов. Машину не остановят, если она везет продукты питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почту и почтовые грузы, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Проехать будет можно транспорту Министерства обороны Российской Федерации а еще автомобилям с грузами, которые необходимы для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или ЧП.

Въехать в Саратов большегрузы смогут с 02:00 до 04:00 28 декабря 2018 года.

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