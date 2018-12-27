2018-12-27T15:30:45+03:00
Общество

В школе «Аврора» Саратова встретили Новый год

Вчера учебное заведение посетил Вячеслав Володин
Екатерина Семенова
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В школе «Аврора» поселка Солнечный-2 Кировского района Саратова отпраздновали Новый год.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, для юных зрителей была поставлена развлекательное шоу «Скоро, скоро Новый год!». После него началось театрализованное представление «новогодние приключения Маши и Миши».

Для детей из близлежащих домов выступили аниматоры в новогодних костюмах. Участники представления состязались в конкурсах и эстафетах, собирали пазлы, отгадывали загадки. Затем была зажжена новогодняя елка.

До Нового года в «Авроре» пройдут еще три мероприятия — 28 и 29 декабря.

Напомним, 26 декабря в школе побывал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он осмотрел учебное учреждение, которое появилось в Саратове по его инициативе, а также пожалел, что не сможет присутствовать на новогоднем представлении для детей.

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