Из детской комнаты в Новой Липовке пропали ноутбук, наушники и мышь

СЕГОДНЯ 15:24 2018-12-27T15:24:39+03:00

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Житель поселка Дубки признан виновным в краже.

- Установлено, что днем 3 сентября 2018 года 38-летний мужчина украл технику из детской комнаты чужой квартиры на Садовой улице в деревне Новая Липовка. Оттуда пропали ноутбук, компьютерная мышь и наушники на общую сумму более 39 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд назначил мужчине два года исправительной колонии строгого режима.