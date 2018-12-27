В Балашове и Саратове незаконно продавали елки из Пензенской области

СЕГОДНЯ 15:16 2018-12-27T15:16:50+03:00

На деревья не было специальных документов

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В декабре 2018 года инспекторы областного Россельхознадзора провели рейды по незаконной продаже елок в Саратове и Балашове.

- В ходе мероприятия выявили двоих нарушителей. Они продавали хвойные деревья из Пензенской области без фитосанитарной документации, подтверждающей отсутствие карантинных объектов, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областного Россельхознадзора.

На продавцов завели дела об административном правонарушении.

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