В Балашове и Саратове незаконно продавали елки из Пензенской области
На деревья не было специальных документов
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В декабре 2018 года инспекторы областного Россельхознадзора провели рейды по незаконной продаже елок в Саратове и Балашове.
- В ходе мероприятия выявили двоих нарушителей. Они продавали хвойные деревья из Пензенской области без фитосанитарной документации, подтверждающей отсутствие карантинных объектов, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областного Россельхознадзора.
На продавцов завели дела об административном правонарушении.
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