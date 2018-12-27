2018-12-27T15:14:55+03:00
Происшествия

Жителя поселка Рейник осудят за выстрел в чужой дом

Оружие и патроны у мужчины хранились незаконно
Дарья Вострикова
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Прокурор Саратовского района направил в суд уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя.

- Установлено, что 15 апреля 2018 года примерно в 02:05 житель поселка Рейник четыре раза выстрелил из охотничьей двустволки 16 калибра, модели «Б» по чужому дому в микрорайоне Лазурный. Этим он причинил 35-летней хозяйке дома ущерб на сумму более 32 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

На мужчину заведено уголовное дело по трем статьям УК РФ.

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