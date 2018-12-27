Пассажирам трамвая №3 предлагают пересаживаться на остановившиеся троллейбусы

СЕГОДНЯ 14:47 2018-12-27T14:47:34+03:00

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Сегодня, 27 декабря, осадки опять продолжают досаждать жителям Саратова.

Общественный транспорт ходит с перебоями.

Трамваи маршрута №3 встали около остановки «улица Вишневая» в сторону 6-ой Дачной в 13:45.

- Пассажиры, которые попали под простой, могут с купленным билетом пересесть в троллейбусы №5 и 10, — уточнили в паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Однако троллейбусы №10 перестали ходить от остановки «Техучилище» в сторону железнодорожного вокзала еще в 12:00.

Кроме этого, движение всех трамваев остановилось в Мирном переулке.