Пассажирам трамвая №3 предлагают пересаживаться на остановившиеся троллейбусы
В Мирном переулке заблокировано движение трамваев
Изменить размер текста:
Сегодня, 27 декабря, осадки опять продолжают досаждать жителям Саратова.
Общественный транспорт ходит с перебоями.
Трамваи маршрута №3 встали около остановки «улица Вишневая» в сторону 6-ой Дачной в 13:45.
- Пассажиры, которые попали под простой, могут с купленным билетом пересесть в троллейбусы №5 и 10, — уточнили в паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Однако троллейбусы №10 перестали ходить от остановки «Техучилище» в сторону железнодорожного вокзала еще в 12:00.
Кроме этого, движение всех трамваев остановилось в Мирном переулке.