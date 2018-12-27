Житель Вольска украл «Daewoo Nexia» чтобы сдать на металлолом

СЕГОДНЯ 14:29 2018-12-27T14:29:22+03:00

Мужчина успел снять с машины лишь аккумулятор

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Житель Вольска признан виновным в краже, которая причинила другому человеку значительный ущерб.

- Установлено, что в сентябре 2018 года мужчина угнал автомобиль «Daewoo Nexia», который стоял около дома на улице Здравоохранения города Вольска. Машина стоила 35 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Вор успел снять только аккумулятор, после чего полиция задержала его в селе Нижняя Чернавка. Имущество вернулось законному владельцу.

Суд назначил мужчине год исправительной колонии строгого режима.