Житель Вольска украл «Daewoo Nexia» чтобы сдать на металлолом
Мужчина успел снять с машины лишь аккумулятор
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Житель Вольска признан виновным в краже, которая причинила другому человеку значительный ущерб.
- Установлено, что в сентябре 2018 года мужчина угнал автомобиль «Daewoo Nexia», который стоял около дома на улице Здравоохранения города Вольска. Машина стоила 35 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Вор успел снять только аккумулятор, после чего полиция задержала его в селе Нижняя Чернавка. Имущество вернулось законному владельцу.
Суд назначил мужчине год исправительной колонии строгого режима.