В Саратовской области будут работать более 300 катков и хоккейных коробок

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-27T14:25:49+03:00

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На новогодних каникулах для детей в Саратовской области в общей сложности пройдет более 300 мероприятий.

С 28 декабря по 9 января, для детей будут работать 80 учреждений дополнительного образования, подведомственных областному минобразу. Кроме того, будут открыты более 300 катков и хоккейных коробок.

Особое внимание министерство обещает уделить детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-инвалидам. Для 357 из них будет организована работа кружков и секций, предусматривающая занятость в течение всего дня.