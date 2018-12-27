В Саратовской области будут работать более 300 катков и хоккейных коробок
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На новогодних каникулах для детей в Саратовской области в общей сложности пройдет более 300 мероприятий.
С 28 декабря по 9 января, для детей будут работать 80 учреждений дополнительного образования, подведомственных областному минобразу. Кроме того, будут открыты более 300 катков и хоккейных коробок.
Особое внимание министерство обещает уделить детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-инвалидам. Для 357 из них будет организована работа кружков и секций, предусматривающая занятость в течение всего дня.