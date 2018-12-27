2018-12-27T14:18:19+03:00
Недвижимость

«КВС» строят коллектор в поселке Жасминный

Там реконструируют почти 2 тыс. метров коммуникаций
Екатерина Семенова
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«Концессии водоснабжения – Саратов» приступили к перекладке напорного канализационного коллектора d250 мм в поселке Жасминный. Специалистами будет проведена реконструкция участка коммуникаций протяженностью 1920 метров в две нитки. Строительство ведется по улице Строителей от канализационной насосной станции до улицы Моисеева и по улице Моисеева до Песчано-Уметского тракта.

Напорный коллектор обеспечивает транспортировку канализационных стоков поселка от КНС в городскую систему водоотведения с последующим поступлением на городскую станцию аэрации для полной биологической очистки. От технического состояния коммуникаций зависит экологическая безопасность микрорайона, в следствие чего было принято решение о включении объекта в план реконструкции на 2018 год.

В настоящее время на объекте ведутся работы по прокладке напорного коллектора методом горизонтально направленного бурения. Для качественного выполнения работ важно не нарушать температурный режим как в процессе сваривания трубопровода, так и охлаждения готового изделия. Учитывая низкие температуры воздуха, а также технические особенности используемых материалов, сварка труб производится в специально оборудованных палатках. Новые сети выполнены из полимерных материалов, срок службы которых не менее 50 лет.

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