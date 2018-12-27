2018-12-27T13:47:17+03:00
Дом. Семья

Валерий Радаев помог мальчику из Саратовской области попасть на Кремлевскую елку

Глава региона также подарил новогодние подарки его братьям и сестрам
Екатерина Семенова
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На железнодорожном вокзале Саратова встретили детей – участников торжеств главной ёлки страны — Кремлёвской. В этом году в Москву отправились 72 ребенка.

В числе участников – школьник из посёлка Основной Новоузенского района Егор Белозёров. Однако поехать в столицу со всеми ребятами у Егора не получилось. В день отъезда группы, 24 декабря, на «горячую линию» Губернатора позвонила приёмная мама Егора, Ольга Скутина. Ольга Михайловна сообщила, что сложные погодные условия помешали Егору выехать к поезду в г. Саратов — посёлок Основной находится в семидесяти километрах от трассы, подъезды к дороге занесены снегом.

Узнав об этой ситуации, Губернатор Валерий Радаев дал поручение отправить Егора Белозёрова на следующий день с сопровождающим в Москву так, чтобы школьник вместе с другими саратовскими ребятами побывал на Кремлёвской елке. Вчера Егор присоединился к группе, и исполнилась его мечта.

Сегодня поезд с юными участниками праздника в Москве вернулся в Саратов. Егору Белозёрову, его братьям и сёстрам переданы подарки от Губернатора Валерия Радаева.

Егор признался, что с нетерпением ждал этой поездки — ранее школьник никогда не был в Москве.

- Я расстроился, когда понял, что смогу не попасть на Кремлевскую ёлку, собирался уже распаковывать вещи, но мама позвонила Валерию Васильевичу, и всё получилось! Мне очень понравилось в Москве: представление, сам Кремль, Царь-пушка, Царь-колокол. Я познакомился с другими ребятами из области, мы обменялись телефонами, будем общаться. Теперь я точно знаю: под Новый год мечты сбываются, — поделился впечатлениями Егор.

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- Мы очень благодарны Валерию Васильевичу за внимание, с которым он отнёсся к нашей просьбе! Накануне праздника хочется пожелать Губернатору здоровья и успехов в делах, — сказала Ольга Михайловна.

Егор воспитывается в семье Ольги Скутиной, где, помимо него, еще девять приёмных детей. Дети принимают активное участие в общественной жизни школы, посещают спортивные секции, художественные кружки.

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