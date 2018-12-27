2018-12-27T13:38:10+03:00
Происшествия

Следователи выясняют гибель любителя спиртного на пожаре в Саратове

Мужчина жил в доме без газа и грелся электроприборами
Дарья Вострикова
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Следователи Кировского района выясняют обстоятельства гибели 38-летнего мужчины на пожаре.

- По предварительным данным, вечером 26 декабря огнеборцы узнали о возгорании дома на улице Симбирцева. После тушения в доме обнаружили тело 38-летнего хозяина квартиры. Мужчина жил один и любил выпивать. Дома не было газа, поэтому погибший обогревался электроприборами, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти на теле умершего.

По предварительной версии, трагедия развернулась из-за перенапряжения проводки.

После пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз будет принято соответствующее процессуальное решение.

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