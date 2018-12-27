В Саратове росгвардейцы спасли 8-летнюю потерявшуюся девочку

СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-27T13:32:42+03:00

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Сотрудники Росгвардии Саратова помогли маленькой девочке.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии, это произошло в Заводском районе.

Поступило сообщение, что в одном из торговых центров плачет девочка. Малышка расказала, что она потерялась.

Прапорщик Александр Неделькин и старшина Сергей Коптев пообщались с девочкой, выяснили, что ей восемь лет и что после занятий в танцевальной студии решила не ждать родителей, а пойти домой одна. По пути она заблудилась и зашла в магазин, чтобы погреться.

При этом девочка не сумела назвать точный домашний адрес, но сумела вспомнить номер своей школы.

Росгвардейцы связались с директором школы и узнали сотовый телефон мамы девочки. После этого они в в сопровождении представителя отдела по делам несовершеннолетних отвезли малышку домой.