В Саратове росгвардейцы спасли 8-летнюю потерявшуюся девочку
Сотрудники Росгвардии Саратова помогли маленькой девочке.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии, это произошло в Заводском районе.
Поступило сообщение, что в одном из торговых центров плачет девочка. Малышка расказала, что она потерялась.
Прапорщик Александр Неделькин и старшина Сергей Коптев пообщались с девочкой, выяснили, что ей восемь лет и что после занятий в танцевальной студии решила не ждать родителей, а пойти домой одна. По пути она заблудилась и зашла в магазин, чтобы погреться.
При этом девочка не сумела назвать точный домашний адрес, но сумела вспомнить номер своей школы.
Росгвардейцы связались с директором школы и узнали сотовый телефон мамы девочки. После этого они в в сопровождении представителя отдела по делам несовершеннолетних отвезли малышку домой.