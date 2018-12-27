В центре Саратова междугородний автобус спровоцировал тройное ДТП

СЕГОДНЯ 12:59 2018-12-27T12:59:11+03:00

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Сегодня примерно час назад на улице Университетская автобус междугороднего маршрута стал виновником тройного ДТП.

- По предварительным данным сегодня примерно в 12:45 у дома №43 по улице Университетская автобус Neoplan междугороднего значения не правильно рассчитал дистанцию и врезался в автомобиль Lada Largus, который в свою очередь отскочил и врезался в автомобиль Chevrolet Cruze, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Обстоятельства и подробности происшествия выясняются.