Оле Барановой выделили лекарства после публикации в СМИ

СЕГОДНЯ 12:57 2018-12-27T12:57:27+03:00

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Жительница Саратовской области Оля Баранова получила жизненно необходимые лекарства после публикации в «КП-Саратов».

Как сообщил Общероссийский народный фронт, дорогостоящие препараты выделило министерство здравоохранения региона.

Ранее в СМИ обратился Благотворительный фонд «Наташа», который уже помогал больным детям. Оле Барановой требовалось 390 тыс. рублей на дорогостоящие лекарства.

Ситуация занялась также член Совета федерации Людмила Бокова. После ее обращения в минздрав, лекарства были выделены, а Олю Баранову включили в очередь на их дальнейшее получение. Кроме того, Олю проконсультирует главный внештатный детский кардиолог.

- Действительно, проблема с лекарствами была оперативно решена, но корень ее куда глубже. Как следует из официального ответа ведомства, дорогостоящие «МНН-Силденафил» и «МНН-Бозентан», которые прописали девочке врачи, не включены в перечень лекарственных препаратов, закупка которых осуществляется за счет федерального бюджета. Это значит, что планировать закупку препаратов должен регион на собственные средства, в строгом соответствии с лимитами бюджетных возможностей и обязательств, — отметила Бокова.

Эксперты ОНФ готовы определить потребности жителей области в этих препаратах, чтобы внести их в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения.