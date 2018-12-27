2018-12-27T12:48:18+03:00
Происшествия

Сотрудник колонии сломал челюсть оппоненту в пьяной драке

Он осужден на год ограничения свободы
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Сотрудник одной из исправительных колоний в Пугачеве Саратовской области осужден на один год ограничения свободы за то, что в уличной драке сломал челюсть пьяному оппоненту.

Суд признал 24-летнего Никиту Гриднева виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В ночь со 2 на 3 июня Гриднев поссорился в кафе Пугачева с 36-летним пьяным мужчиной.

- Тот предложил Гридневу выйти на улицу разобраться. Побеседовав с мужчиной на улице и посчитав, что словесный конфликт исчерпан, Гриднев сел в автомобиль и попытался удалиться, однако оппонент догнал и пнул ногой его машину. В ответ на это Гриднев, выйдя из автомобиля, нанес мужчине удар кулаком в голову, сломав при этом ему челюсть.

На предварительном следствии и в суде Гриднев свою вину полностью признал.

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