2018-12-27T12:44:03+03:00
Общество

В Саратове расчистили проезд в микрорайон Цветочный

Восстановлена работа автобусов №4 и 5
Екатерина Семенова
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Администрация Саратова проводит мониторинг работы общественного транспорта.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, по информации «Транспортного управления», расчищен проезд в микрорайон Цветочный.

Также была восстановлена работа автобусов маршрутов №4 и 5.

Однако до сих пор не ходят троллейбусы №5, а также трамваи №9 и 11.

В мэрии отмечают, что ситуацию усугубляет большое количество автомобилей на рельсах.

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