В Саратове расчистили проезд в микрорайон Цветочный
Восстановлена работа автобусов №4 и 5
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Администрация Саратова проводит мониторинг работы общественного транспорта.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, по информации «Транспортного управления», расчищен проезд в микрорайон Цветочный.
Также была восстановлена работа автобусов маршрутов №4 и 5.
Однако до сих пор не ходят троллейбусы №5, а также трамваи №9 и 11.
В мэрии отмечают, что ситуацию усугубляет большое количество автомобилей на рельсах.