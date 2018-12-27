Мэр Саратова наградил 30 «Лидеров поколения»

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-27T12:37:48+03:00

Дети получили от Исаева часы и благодарственные письма

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Сегодня, 27 декабря, в зале консерватории им. Л.В.Собинова прошел торжественный прием, посвященный чествованию одаренных детей- "Лидеров поколения".

Это лучшие среди молодежи в области культуры, образования и спорта из школ и учреждений допобразования Саратова.

Благодарственное письмо главы города и часы получили 30 детей.

Они получили награду за спортивные успехи, высокие результаты в международных, всероссийских, областных и городских творческих конкурсах.

Кроме этого, наградили учеников школ за высокие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников.

- Тех, кто сегодня в зале, мы называем «первые среди равных». Ребята, вы те, кем гордится ваша семья, наставники, директора, коллективы школ и мы, как жители города. Вы показываете высокие результаты саратовцев в разных точках страны. Хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом, - сказал глава администрации Саратова Михаил Исаев.

После награждения дети и учителя сфотографировались с мэром.

Фото: Дарья Вострикова