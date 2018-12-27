2018-12-27T12:37:48+03:00
Общество

Мэр Саратова наградил 30 «Лидеров поколения»

Дети получили от Исаева часы и благодарственные письма
Дарья Вострикова
Поделиться:
Мэр Саратова наградил "Лидеров поколения"Мэр Саратова наградил "Лидеров поколения"Фото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 декабря, в зале консерватории им. Л.В.Собинова прошел торжественный прием, посвященный чествованию одаренных детей- "Лидеров поколения".

Это лучшие среди молодежи в области культуры, образования и спорта из школ и учреждений допобразования Саратова.

Благодарственное письмо главы города и часы получили 30 детей.

Они получили награду за спортивные успехи, высокие результаты в международных, всероссийских, областных и городских творческих конкурсах.

Кроме этого, наградили учеников школ за высокие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников.

- Тех, кто сегодня в зале, мы называем «первые среди равных». Ребята, вы те, кем гордится ваша семья, наставники, директора, коллективы школ и мы, как жители города. Вы показываете высокие результаты саратовцев в разных точках страны. Хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом, - сказал глава администрации Саратова Михаил Исаев.

После награждения дети и учителя сфотографировались с мэром.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Валерий Радаев помог мальчику из Саратовской области попасть на Кремлевскую елку
Следователи выясняют гибель любителя спиртного на пожаре в Саратове
В Саратове росгвардейцы спасли 8-летнюю потерявшуюся девочку
В центре Саратова междугородний автобус спровоцировал тройное ДТП
Оле Барановой выделили лекарства после публикации в СМИ
Сотрудник колонии сломал челюсть оппоненту в пьяной драке
В Саратове расчистили проезд в микрорайон Цветочный
В России отмечают День спасателя
Центр Саратова вновь может остаться без тепла
Волейбольный «Протон» проиграл очередной матч Суперлиги
В центре Саратова в гараже сгорел Opel Astra [видео]
Энергетики поздравили с Новым годом 200 подопечных детских домов Саратовской области
В Саратове будут производить стекло для авиации
Обновленная гимназия в Елшанке станет центром притяжения молодежи
Несколько районов Саратова остались без воды
В Саратове перевернулся бензовоз
Работница салона связи в Саратове тайно оформила полмиллиона рублей кредитов на покупателей
В Саратове обрушилась крыша недостроенного дома
Стройпредприятие в Озинках вернет рабочим более 600 тыс. рублей долга
«БалАвтоДор» оштрафовали за опасные отходы в оросительном канале
Регоператор: Из-за снегопада часть парка мусоровывозящей техники переводится на зимний режим работы
На трассе в Саратовской области Ford Transit насмерть сбил мужчину [фото]
Радаев: В Саратовской области укрепилась финансовая система
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Балашове
Валерий Радаев принимает участие в Госсовете с Владимиром Путиным
Депутат Саратовской областной думы Литневская поздравила заводчан с Новым годом
Саратовцы выложили в соцсети видео с толкающими автобус пассажирами