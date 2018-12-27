2018-12-27T12:14:35+03:00
Общество

В России отмечают День спасателя

Редакция «КП-Саратов» поздравляет спасателей с профессиональным праздником
Тимур Гадеев
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Сегодня в России отмечается День спасателя Российской Федерации. В качестве даты проведения праздника 27 декабря выбран не случайно. Так как ровно 28 лет назад, 27 декабря 1990 года, после постановления Совета Министров РСФСР, был создан Российский корпус спасателей.

Новая структура стала прообразом Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В настоящее время Саратовская региональная и городская службы спасения несут круглосуточное дежурство и спасают жизни людей в Саратове и области.

Так, областная служба спасения только за этот год более 5000 раз выезжала на различные происшествия, от ДТП и пожаров спасения тонущих рыбаков и детей, до заблудившихся в метель или желающих совершить необдуманное решение.

Также региональные спасатели является службой, которая не только выезжает на место происшествия и работает только в определенной точке, но и оказывает медицинскую помощь и госпитализирует пострадавших. За прошедший 2018 год областная служба спасения госпитализировала более 1000 человек.

Редакция «КП-Саратов» присоединяется к поздравлениям спасателей и желает им как можно меньше тревожных звонков и всего самого наилучшего.

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