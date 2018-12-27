2018-12-27T12:13:33+03:00
Недвижимость

Центр Саратова вновь может остаться без тепла

Ведутся работы на улице Киселева
Екатерина Семенова
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В Саратове снова ожидается отключение теплоснабжения.

Как рассказали «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», энергетики ведут работы на улице Киселева.

На теплосети начата профилактика для повышения надежности работоспособности. В связи с этим в домах между улицами Радищева и Горького могут остаться без отопления.

По подсчетам энергокомпании, теплоснабжение может быть отключено в 26 домах.

Работы планируется закончить к полуночи.

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