Центр Саратова вновь может остаться без тепла
Ведутся работы на улице Киселева
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В Саратове снова ожидается отключение теплоснабжения.
Как рассказали «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», энергетики ведут работы на улице Киселева.
На теплосети начата профилактика для повышения надежности работоспособности. В связи с этим в домах между улицами Радищева и Горького могут остаться без отопления.
По подсчетам энергокомпании, теплоснабжение может быть отключено в 26 домах.
Работы планируется закончить к полуночи.