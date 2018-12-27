Волейбольный «Протон» проиграл очередной матч Суперлиги

СЕГОДНЯ 11:20 2018-12-27T11:21:41+03:00

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В домашнем матче 7-го тура Суперлиги 26 декабря волейболистки казанского «Динамо» добились несложной победы 3:1 над «Протоном-Саратов».

Игра завершилась в четыре партии, команде из Саратова удалось выиграть одну из них: 25:17, 25:7, 18:25, 25:14.

По ходу матча казанские волейболистки сделали 16 эйсов – подач на вылет.

Полностью обновленный накануне чемпионата саратовский клуб остается единственной командой Суперлиги, которая не выиграла ни один матч.

Следующая игра пройдет 29 декабря в Москве против одного из лидеров чемпионата России - «Динамо».