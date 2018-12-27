В центре Саратова в гараже сгорел Opel Astra [видео]
На место возгорания выезжали 4 пожарные машины
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Сегодня в центре Саратова на улице Бахметьевская, возле многоэтажки сгорели сараи гараж и автомобиль Opel Astra.
- Сигнал о пожаре поступил в 07:01. Возгорание произошло по улице Бахметьевская. Горели три сарая, гараж и автомобиль Opel Astra, – рассказали «КП-Саратов» в МЧС по Саратовской области.
На место происшествия выезжали три пожарных расчета и 6 человек личного состава.
Пожар на Бахметьевской.