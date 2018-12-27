В центре Саратова в гараже сгорел Opel Astra [видео]

СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-27T11:19:26+03:00

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Сегодня в центре Саратова на улице Бахметьевская, возле многоэтажки сгорели сараи гараж и автомобиль Opel Astra.

- Сигнал о пожаре поступил в 07:01. Возгорание произошло по улице Бахметьевская. Горели три сарая, гараж и автомобиль Opel Astra, – рассказали «КП-Саратов» в МЧС по Саратовской области.

На место происшествия выезжали три пожарных расчета и 6 человек личного состава.