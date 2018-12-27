2018-12-27T11:11:04+03:00
Общество

Энергетики поздравили с Новым годом 200 подопечных детских домов Саратовской области

Саратовский филиал «Т Плюс» принял участие в благотворительных акциях
Екатерина Семенова
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В канун Нового года Саратовский филиал «Т Плюс» принял участие в двух крупных благотворительных акциях. Около 200 детей получили от энергетиков сладкие подарки и развивающие книги в домах-интернатах Саратова и области.

Серия добрых предновогодних дел началась с «Орловского детского дома-интерната» (с. Оловское), в котором живут ребята с особенностями в развитии. Вместе с инициативной группой волонтеров энергетики не только помогли собрать подарки, но и доставили их в Орловское. Сейчас в интернате находятся чуть более 100 детей. Для них был организован детский праздник с представлением и шоу мыльных пузырей.

Энергокомпания поддержала и еще один благотворительный проект «Ярмарка добра». В рамках его специалисты подготовили порядка 100 сладких подарков для школы-интерната №1 Саратова, которые дополнили развивающим играми.

Участие в новогодних благотворительных акциях стало для Саратовского филиала «Т Плюс» доброй традицией. Так, на протяжении девяти лет сотрудники Саратовской ТЭЦ-5 помогают реабилитационному центру «Возвращение» по 2-му Магнитному проезду. Регулярно проводится сбор средств, корма и предметов гигиены для общественных организаций помощи животным и организация праздников для детей с ограниченными возможностями.

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