В Саратове будут производить стекло для авиации

СЕГОДНЯ 11:07 2018-12-27T11:08:07+03:00

Такое прочное и с высоким светопропусканием еще не выпускается в России

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В Саратове вчера, 26 декабря, открылась производственная линия авиационного стекла. Это произошло на предприятии АО «Саратовский институт стекла».

- В эксплуатацию введут обновленную флоат-линию многофункционального назначения. Помимо уже выпускаемых стекол будет производиться стекло для авиационной промышленности. Такое прочное и с высоким светопропусканием еще не выпускается в России, — сообщили «КП-Саратов» в Минпроме региона.

Стоит отметить, что инвестиционный проект по модернизации и реконструкции стекловаренной печи с мощностью в 350 тонн в сутки начался в 2015 году. В результате реализации проекта планируется создание 55 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 1,1 млрд рублей.

Первый замминистра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский на церемонии запуска новой линии сказал, что выпуск сверхпрозрачных стекол для авиации, которые больше нигде в России не производятся, это 100% импортозамещение.