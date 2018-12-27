Несколько районов Саратова остались без воды
Ведутся работы на городских сетях
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Несколько улиц Саратова сегодня, 27 декабря, остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с повреждениями на городских сетях.
Воды не будет на следующих улицах:
- ориентировочно с 12:00 до 13:00 — улицы Наумовская, Алексеевская, Добряковская от Алексеевской до Наумовской;
- ориентировочно до 24:00 — улица Танкистов, 50-68, частный сектор 1-го Пугачевского поселка;
- ориентировочно до 24:00 — улица Малая Затонская от 1-й Фильтровой до Соколовой;
- ориентировочно до 24:00 - улицы 2-я Прокатная и Загороднева от Измайлова до Безымянной.