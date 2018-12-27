В Саратове перевернулся бензовоз
Движение перекрыто
.
Изменить размер текста:
Сегодня, 27 декабря, в 11:00 на Вольском тракте, в результате ДТП перевернулся бензовоз.
- По предварительным данным, примерно полчаса назад на 2-м км автодороги Вольский тракт, произошло столкновение автомобиля Renault с бензовозом. В результате столкновения бензовоз опрокинулся, в связи с чем перекрыто движение по Вольскому тракту от «Хеппи Молла» до поселка Зоринский, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
По предварительным данным, на месте происшествия произошел разлив солярки. Обстоятельства выясняют оперативные службы, которые работают на месте.
На Вольском тракте перевернулся бензовоз.