В Саратове перевернулся бензовоз

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-27T11:18:51+03:00

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Сегодня, 27 декабря, в 11:00 на Вольском тракте, в результате ДТП перевернулся бензовоз.

- По предварительным данным, примерно полчаса назад на 2-м км автодороги Вольский тракт, произошло столкновение автомобиля Renault с бензовозом. В результате столкновения бензовоз опрокинулся, в связи с чем перекрыто движение по Вольскому тракту от «Хеппи Молла» до поселка Зоринский, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

По предварительным данным, на месте происшествия произошел разлив солярки. Обстоятельства выясняют оперативные службы, которые работают на месте.