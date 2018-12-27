Работница салона связи в Саратове тайно оформила полмиллиона рублей кредитов на покупателей
В Саратове полицейские предъявили обвинения в мошенничестве работнице салона сотовой связи. Женщина задержана в Волжском районе по подозрению в целой серии мошенничеств с использованием личных данных клиентов.
- Как установлено, с целью получения личной выгоды и карьерного роста за счет эффективных продаж, используя возможность доступа к персональным данным граждан, женщина мошенническим путем оформляла кредиты от лица потерпевших на приобретение сотовых телефонов, — рассказали в УМВД Саратова.
Пока установлена причастность работницы салона к 14 случаям мошеннических действий. Общая сумма кредитов, оформленных на потерпевших, превышает 500 тыс. рублей. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды незаконной деятельности гражданки.
- Если вы или ваши близкие пострадали от действий мошенников, незамедлительно свяжитесь с ближайшим отделом полиции или звоните по телефону: 02, 102 — с мобильного, — напомнили в полиции.