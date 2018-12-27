В Саратове обрушилась крыша недостроенного дома

СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-27T11:22:05+03:00

В результате обрушения чудом уцелели женщина и ребенок

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Сегодня, 27 декабря, в три часа ночи на улице Кузнечная обрушилась кровля на недостроенной мансарде. Площадь ЧП составила 120 кв. м.

Как сообщили областные спасатели, внутри помещений находились женщина с ребенком. Они не пострадали и были эвакуированы.

- Скорее всего, обрушение кровли частного дома произошло под тяжестью выпавшего снега, — рассказали «КП-Саратов» уже в горспасе.

На месте работали сотрудники областной и городской служб спасения, «скорая помощь», ППС и горгаз. Обстоятельства происшествия выясняются.