Стройпредприятие в Озинках вернет рабочим более 600 тыс. рублей долга

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-27T11:23:13+03:00

Своих денег не получили 28 работников

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По итогам прокурорской проверки директора ООО «Озинский ХДСУ» обязали вернуть рабочим более 600 тыс. рублей долга по зарплате.

- Своих денег не получали 28 человек. Суд удовлетворил заявление прокурора о взыскании денег, — рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

Кроме того, на исполнительного директора предприятия заведено административное дело.

Главный госинспектор труда оштрафовал его на 12 тыс. рублей.