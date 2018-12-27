2018-12-27T11:25:44+03:00
Происшествия

«БалАвтоДор» оштрафовали за опасные отходы в оросительном канале

Мусор сверху присыпали песком
Дарья Вострикова
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Прокуратура Балакова выяснила, что МБУ «БалАвтоДор» загрязняет окружающую среду.

- Речь идет об аванкамере оросительно-обводнительного канала имени Е. Е. Алексеевского. Она находится полностью в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Саратовского водохранилища. Там лежали мусор и смет улиц, остатки рубероида и отходы битума нефтяного, строительного, отходы 3-4 классов опасности. Сверху все это было засыпано песком. Хотя эта территория не предназначена для захоронения отходов, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Прокуратура возбудила дела об административных правнорушениях.

Предприятие оштрафовали на 48 тыс. рублей.

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