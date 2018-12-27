2018-12-27T10:26:37+03:00
Недвижимость

Регоператор: Из-за снегопада часть парка мусоровывозящей техники переводится на зимний режим работы

Жителей просят отнестись с пониманием
Екатерина Семенова
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В Саратовской области коммунальные и автодорожные службы борются с последствиями снегопада. Из-за дорожной обстановки наблюдаются отклонения от обычного графика работы мусоровывозящей техники. Представители Регионального оператора просят жителей Саратова и области отнестись с пониманием к данным отклонениям.

- Контейнерные площадки, расположенные вдоль красных линий и дорог, зачищаются ежесуточно, в соответствии с летними нормативами. Есть сложности с подъездом и уборкой контейнерных площадок во дворах и вдоль грунтовых дорог, к которым не прочищен путь, а также в других труднодоступных местах. О каждом факте отсутствия проезда мы уведомляем соответствующую администрацию и при поступлении информации о расчистке проезда немедленно направляем туда технику и вывозим ТКО. Принято решение перейти на зимние графики вывоза ТКО для уборки отдельных контейнерных площадок и микрорайонов. Мы просим жителей обращаться в единый контакт-центр Регоператора если вы наблюдаете захламление контейнерной площадки, и мы примем незамедлительные меры по ее зачистке. Просим отнестись с пониманием к смещению графиков вывоза, так как наши машины ездят по тем же дорогам и также стоят в заторах, к которым привели декабрьские снегопады, — прокомментировал директор Регоператора Михаил Андреев.

Региональный оператор в случае необходимости готов перевести мусоровывозящие компании на круглосуточный режим работы. Однако пока необходимость в этом отсутствует, поскольку зимние нормативы вывоза ТКО позволяют увеличить периодичность вывоза мусора. Основные сложности в работе мусоровывозящей техники возникают при проезде к площадкам во дворах домов. Также жители жалуются, если сбор мусора из контейнеров происходит в ночное время.

Напомним, что обратиться в контакт-центр Регоператора можно по номеру: 8 800 222-64-90.

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