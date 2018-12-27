На трассе в Саратовской области Ford Transit насмерть сбил мужчину [фото]

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-27T10:37:05+03:00

Во время наезда погибший ремонтировал грузовую «Газель»

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На трассе в Марксовском районе сегодня ночью, 27 декабря, Ford Transit с будкой врезался в стоящую на обочине грузовую «Газель».

- По предварительным данным, в 1:45 на автодороге Самара — Волгоград в Марксовском районе, 42-летний водитель Ford Transit, врезался в стоящий автомобиль ГАЗ-3302-02, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате происшествия 40 летний водитель грузовой Газели погиб на месте. Перед столкновением он ремонтировал автомобиль. Водитель Ford Transit также получил травмы.