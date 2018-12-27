Радаев: В Саратовской области укрепилась финансовая система

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-27T10:36:04+03:00

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Губернатор Валерий Радаев прокомментировал итоги 2018 года в финансово-экономической сфере региона:

- Что важно отметить по 2018 году? Регион задействовал имеющие резервы — нарастили налоговый потенциал, укрепилась финансовая система. А это основа, на которой строится развитие социально-экономической сферы.

Вот несколько предварительных цифр. Прирост объема валового регионального продукта ожидается на 40 млрд рублей, в целом — 738,5 млрд. Превышение прошлогодних показателей на 2,3%. Это немного выше среднероссийского показателя. Индекс промышленного производства в росте на 3,7%. Увеличились инвестиции в основной капитал, их сумма ожидается на уровне 150 млрд рублей.

Но главная точка отсчета — доходы областного бюджета. Наш базовый источник для исполнения социальных обязательств, госпрограмм, строительства новых объектов, решение проблем людей.

В прошлом году перешагнули план по бюджетным доходам более чем на 6 млрд рублей. А в этом — плюсом уже 7 млрд рублей. Большая целенаправленная работа дает результат. Это налоговые отчисления с предприятий в промышленности и сельском хозяйстве, созданных новых рабочих мест, реализации саратовской продукции. За последние семь лет доходы областного бюджета выросли более чем в полтора раза, достигли почти 27 млрд рублей. Куда они направляются? На образование, здравоохранение, безопасность, дороги, на решение важных для жителей региона задач.

Увеличение доходов бюджета дает нам новые возможности участия в госпрограммах на условиях софинансирования. И продвижения в еще одном сложнейшем вопросе — снижении госдолга.

В 2018 году впервые снизили кредитную задолженность региона сразу в значительном объеме — 1,25 млрд рублей. До конца года ожидаем поступление дополнительных доходов. Хотим сократить банковские кредиты еще на 1 млрд рублей.

Главная наша цель — выйти на бюджет развития, который обеспечивает интенсивный рост экономики территорий и повышение доходов населения. На решение этих задач направлены и национальные проекты. Регион приступает к их реализации со следующего года, — заявил губернатор.