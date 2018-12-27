Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Балашове
В Балашове следователями СК устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на пожаре. Он произошел 26 декабря в Балашове.
- По предварительным данным, утром местные жители увидели клубы дыма, которые валили из частного дома и поспешили сообщить пожарным. Прибывшие огнеборцы обнаружили, что дверь дома заперта изнутри. Когда они взломали замок и потушили пожар, в одной из комнат обнаружили тело мужчины со следами термического воздействия. Предположительно, он является хозяин дома. Он жил один, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливаются.
После пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз будет принято соответствующее процессуальное решение.