Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Балашове

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-27T10:28:20+03:00

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В Балашове следователями СК устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на пожаре. Он произошел 26 декабря в Балашове.

- По предварительным данным, утром местные жители увидели клубы дыма, которые валили из частного дома и поспешили сообщить пожарным. Прибывшие огнеборцы обнаружили, что дверь дома заперта изнутри. Когда они взломали замок и потушили пожар, в одной из комнат обнаружили тело мужчины со следами термического воздействия. Предположительно, он является хозяин дома. Он жил один, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливаются.

После пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз будет принято соответствующее процессуальное решение.