Валерий Радаев принимает участие в Госсовете с Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-27T10:26:12+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 27 декабря, примет участие в Госсовете под председательством президента России Владимира Путина.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, мероприятие посвящено развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации и социально ориентированных некоммерческих организаций.

В Саратовской области число добровольцев в 2018 году составило 91 тыс. человек, что на 8 тыс. больше, чем год назад. Волонтеры провели более 9 тыс. добрых дел, проведено более 800 мероприятий. Было привлечено 6,9 млн рублей для воплощения в жизнь социально-значимых инициатив.

Также Саратовская область вошла в число 43 «пилотных» регионов России, где реализуется проект по внедрению Стандарта развития добровольчества (волонтерства).