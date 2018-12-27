Саратовцы выложили в соцсети видео с толкающими автобус пассажирами

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-27T10:16:57+03:00

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Жители Саратова выложили в социальную сеть «ВКонтакте» видео, на котором пассажиры толкают автобус во время вчерашнего транспортного коллапса, вызванного снегопадом. На ролике, снятом с регистратора, просматривается, что вместе с мужчинами маршрутку толкает женщина.

- Спасибо тем водителям, кто мог взять с собой с остановок людей. Детки у мам на руках плакали, потому что стояли по два часа. В автобусах людей защемляло дверьми. Как могли, так и добирались. Ни единой снегоуборочной машины за первую половину дня видно не было. На видео в середине женщина стоит. Она вместе с мужчинами толкает маршрутку!!! Не перестаю удивляться этому городу, — делится в соцсети Мария Сорока.

Другие пользователи «ВКонтакте» также критически отзываются о дорожных и коммунальных службах во время вчерашнего снегопада в Саратове.