В Саратове встали два троллейбуса и два трамвая
Движение прервалось за два часа
Изменить размер текста:
Сегодня, 27 декабря, в Саратове встали троллейбусы №5.
- Движение транспорта прервалось в 9:25 на улице Загороднева, — уточняется в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Вагоны следуют от Музейной площади только до площади Ленина.
С 8:25 стоят вагоны трамвая №11 на перегоне «Осипова — улица Бирюзова».
Кроме того, движение троллейбусов №2 прервалось на улице Максима Горького в 10:25.
Также встал трамвай №9. Он перестал ходить на 3-м Товарном в 10:25.