В Саратове встали два троллейбуса и два трамвая

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-27T09:47:33+03:00

Движение прервалось за два часа

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Сегодня, 27 декабря, в Саратове встали троллейбусы №5.

- Движение транспорта прервалось в 9:25 на улице Загороднева, — уточняется в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Вагоны следуют от Музейной площади только до площади Ленина.

С 8:25 стоят вагоны трамвая №11 на перегоне «Осипова — улица Бирюзова».

Кроме того, движение троллейбусов №2 прервалось на улице Максима Горького в 10:25.

Также встал трамвай №9. Он перестал ходить на 3-м Товарном в 10:25.