На трассе в Саратовской области столкнулись Lada Largus и Ford Fusion
Водитель Ford получил травмы
Изменить размер текста:
Вчера, 26 декабря, на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись две иномарки.
- В 07:30 на 174-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 57-летний водитель Lada Largus не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с Ford Fusion под управлением 64-летнего мужчины, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Вольскому району.
В результате столкновения шофер Ford Fusion получил травмы, но от госпитализации отказался. Медики рекомендовали ему амбулаторное лечение.