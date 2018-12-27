На трассе в Саратовской области столкнулись Lada Largus и Ford Fusion

СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-27T10:06:26+03:00

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Вчера, 26 декабря, на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись две иномарки.

- В 07:30 на 174-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 57-летний водитель Lada Largus не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с Ford Fusion под управлением 64-летнего мужчины, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Вольскому району.

В результате столкновения шофер Ford Fusion получил травмы, но от госпитализации отказался. Медики рекомендовали ему амбулаторное лечение.