В Балакове 121 сирота получили квартиры

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-27T10:01:05+03:00

Жилье разыграли на жеребьевке в минстрое

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В Балакове Саратовской области 121 человек стал обладателем квартиры.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, жилье получили дети-сироты.

Жеребьевка состоялась в минстрое в среду, 26 декабря. Выделенные квартиры отвечают санитарно-техническим требованиям, оборудованы сантехникой и сданы с отделкой.

Всего за неделю детям-сиротам было выделено 304 квартиры. Жилье получили граждане Саратова и Балашова. Еще 50 помещений были распределены между людьми, страдающими хроническими заболеваниями.

- В этом году для обеспечения жильем детей-сирот предусмотрено 470,5 млн рублей, что позволит предоставить около 480 квартир. В следующем году, благодаря поддержанному губернатором Валерием Радаевым решению о выделении дополнительного финансирования, в новые квартиры смогут переехать около 700 сирот, — отметил первый замминистра Павел Мигачев.