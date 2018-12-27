Двое мужчин погибли на пожарах в Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-27T09:58:51+03:00

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Вчера, 26 декабря, в Саратовской области произошло два пожара, унесшие жизни двух человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, первая трагедия случилась в 09:02 в двухэтажном частном доме в Балашове. Там погиб 50-летний мужчина. Одно из предположений — возгорание на площади 52 кв. м началось из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

В 16:47 на пульт оперативного дежурного поступил звонок о пожаре в частном деревянном доме на улице Симбирская Кировского района Саратова. Там было найдено тело 38-летнего мужчины. Причина возгорания выясняется.

В обоих случаях с огнем справились пожарные на трех единицах техники.