Филиал «Т Плюс» в Балакове оштрафован на 90 тыс. рублей за загрязнение воздуха
Нарушение выявила прокуратура
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Балаковская прокуратура вместе со специалистами управления областного Росприроднадзора и центра лабораторного анализа выявила нарушения у саратовского филиала ПАО «Т Плюс» «Балаковская ТЭЦ-4».
- Установлено, что организация вырабатывает тепловую энергию. При этом промышленные выбросы оксида азота загрязняют воздух в 2,1-2,2 раза больше предельно допустимой концентрации, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях.
Постановлением Росприроднадзора по Саратовской области «Т Плюс» обязали отдать штрафы на сумму 90 тыс. рублей.