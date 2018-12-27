На трассе в Саратовской области МАЗ протаранил легковушку
Водитель и два подростка из ВАЗа получили травмы
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Накануне вечером, 26 декабря, на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград 19-летний водитель «Оки» с товарищами 17 и 18 лет врезался в грузовой МАЗ.
- В 21:50 на 155-м км трассы парень, управляя ВАЗ-1111, врезался в большегруз, за рулем которого был 44-летний водитель, — рассказали «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
В результате аварии водитель «Жигулей» и его пассажиры получили травмы.