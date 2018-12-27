Полиция в Саратове штрафует незаконных елочных торговцев

СЕГОДНЯ 08:54 2018-12-27T09:35:04+03:00

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Полиция в Саратове в ходе операции «Антикриминал» и «Биосфера» составляет протоколы по фактам незаконной реализации сосен и елок.

Такая торговля, судя по данным полиции, ведется по всему городу.

Один из незаконных торговцев задержан у дома № 194 по улице Соколовая, другой у дома №45 по Ново-Астраханскому шоссе. 22-летняя девушка без регистрации в качестве предпринимателя торговала соснами у дома №155/161 по улице Шелковичная.

В поселке Солнечный выявлен факт реализации сосен 32-летним незарегистрированным предпринимателем у дома №2 по улице Уфимцева. Мужчина продавал деревца по цене от 250 до 500 рублей за штуку, в то время как закупал их по цене 100 рублей за сосну.

Икрой в металлических банках торговала женщина у дома №11 по Усть-Курдюмской. У продавца снова не оказалось регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В отношении всех этих торговцев составлены протокол об административном правонарушении, материалы подготовлены для направления в мировой судебный участок.