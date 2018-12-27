2018-12-27T09:25:41+03:00
Общество

На Молочке саратовцы закупают собственную снегоуборочную технику [фото]

Высота снежного покрова составляет 120 см
Тимур Гадеев
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На Молочке жители частного сектора вынуждены закупать собственную снегоуборочную технику.

- Выживаем как можем... Оснащаемся собственной снегоуборочной техникой. Средняя высота сугроба составляет уже 120 сантиметров. На легковом авто можно даже не пытаться, только кроссовер и желательно на полном приводе, — рассказал «КП-Саратов» Сергей Скопинцев в соцсети «ВКонтакте».

Другие пользователи соцсети пишут, что такая же ситуация во всех участках города с частными постройками, кроме элитных. Вот только не у всех саратовцев есть средства на покупку своей снегоуборочной техники.

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