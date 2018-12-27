В Саратове ранее судимый таксист попался на краже продуктов

СЕГОДНЯ 08:23 2018-12-27T08:23:42+03:00

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В Солнечном полицейские задержали 25-летнего ранее судимого таксиста по подозрению краже продуктов из магазина.

- Ночью 23 декабря, неизвестный находясь в магазине по улице Чехова, открыто похитил продукты питания на сумму 1964 рубля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 25-летний ранее судимый таксист, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Даны признательные показания.