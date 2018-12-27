Мэр Саратова выпросил у Володина 46 новых уборочных машин

СЕГОДНЯ 08:22 2018-12-27T08:22:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую среду, 26 декабря, спикер ГД РФ Вячеслав Володин посетил Саратовскую область с рабочим визитом. Он осмотрел завершение строительства и реконструкции на нескольких объектах: музыкально-эстетический лицей в Энгельсе, пристройка к гимназии № 89 в Саратове и новую школу «Аврора» в поселке Солнечный - 2. Строительство этих объектов стало возможным только благодаря поддержке Вячеслава Володина.

Это отметил и мэр Саратова Михаил Исаев. По итогам визита спикера ГД он рассказал, что воспользовался неравнодушием Володина к просьбам и проблемам земляков. Визит председателя Госдумы совпал с обильным снегопадом, и он лично оценил ситуацию с очисткой города. Мэр отдельно отметил, что кортеж Володина передвигался к объектам через объездные трассы вокруг города, а не через город напрямую. Таким образом не ухудшил и так тяжелую дорожную ситуацию в Саратове. В городе уже несколько дней наблюдаются максимальные 10-балльные заторы, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки.

- Скажу, что благодаря Вячеславу Володину в этом году мы пополнили парк на 74 единицы спецтехники, но и этого недостаточно, особенно в период выпадения большого количества осадков.

Я вновь обратился за помощью к Вячеславу Викторовичу и в очередной раз получил с его стороны поддержку. Благодаря решению председателя Госдумы город приобретет 46 единиц техники для замены старой, которой от 25 до 30 лет. Мы планируем закупить 20 единиц КДМ, 10 подметально-уборочных машин, 4 лаповых погрузчика, 6 грейдеров и 6 фронтальных погрузчиков на общую сумму порядка 370 млн. рублей, — рассказал Михаил Исаев.